’Hans en Petra uit B&B Vol liefde uit elkaar’

Hoewel Petra na haar deelname aan het programma in november intrek nam in de B&B van Hans in Frankrijk, hebben ze naar verluidt besloten de relatie te beëindigen. De reden zou volgens het entertainmentnieuwsprogramma zijn dat de ’liefdesvonk’ ontbrak.

Hans en Petra volgen elkaar niet meer op Instagram, al blijft het tot nu toe stil op de sociale mediaprofielen van de twee. Opvallend is dat ze allebei niet reageren op vragen van volgers. Zo vragen er meerdere mensen aan Hans waar Petra is en wordt er aan Petra een aantal keren gevraagd of ze permanent in Nederland blijft.