‘A matter of trust’ ondergraaft Scandinavische succesfactor

‘Vertrouwen is goed, controle is beter’, stelde de Russische staatsman Lenin toen hij een nieuwe geheime dienst oprichtte. Dat motto gaat vooraf aan de verhalen die de filmkijker in A matter of trust krijgt voorgeschoteld. Daarna volgen we een vreemdgaand koppel, een arts (Trine Dyrholm) die een uitzetting naar Afghanistan begeleidt, een leraar die zich aan een leerling vergrijpt, een emotioneel instabiele moeder die op de vlucht is met haar dochtertje en een pasgetrouwd stel dat tijdens een begrafenis worstelt met een verzwegen verleden.

Basis voor dit drama vormde de opdracht aan vijf verschillende schrijvers om met het thema vertrouwen aan de slag te gaan. Annette K. Olesen bracht de korte verhalen samen en rammelt aan ons morele kompas, met wisselende uitkomsten: van inktzwart tot hoopvol, van komisch tot onheilspellend. Intrigerend is A matter of trust zeker. Toch laat de gekozen combinatie van los zand en open eindes uiteindelijk te wensen over.

✭✭✭ (3 van de 5 sterren)