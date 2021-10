Pieter Koolwijk wint Gouden Griffel voor ’Gozert’

Koolwijk won in juni de Zilveren Griffel in de categorie ’negen tot twaalf jaar’. Daardoor maakte hij, samen met tien andere winnaars van de Zilveren Griffel, kans op de Gouden Griffel. Hij won onder meer van Jan Paul Schutten met het boek ’Wonderbos’, die de Zilveren Griffel kreeg in de categorie Informatief. De jury zegt dat Koolwijk „heer en meester” is in het balanceren van fantasie en werkelijkheid. „Koolwijk bewijst dat verbeeldingskracht recht heeft op een plek in de realiteit”, aldus de jury.

Wreedheid

Ludwig Volbeda kreeg de Zilveren Penseel in de categorie Geïllustreerde jeugdboeken, waardoor hij het voor goud mocht opnemen tegen zeven anderen. Hij versloeg onder meer Jeffrey Alan Love, die het kinderboek ’Noorse sagen - Voorbij de regenboogbrug’ illustreerde. De jury vindt dat Volbeda de „sfeer van mist en dreiging” van het boek „sfeervol verbeeld heeft”. De juryleden vinden dat het boek „de zinloosheid, trivialiteit en wreedheid van oorlog” voelbaar maakt, terwijl het ook „vol is van liefde, troost en hoop”. Volbeda won in 2018 al een Gouden Penseel voor het boek ’Fabeldieren’ van Floortje Zwigtman.

De Gouden Griffel, die inmiddels vijftig jaar bestaat, gaat elk jaar naar het best geschreven oorspronkelijk Nederlandstalige kinderboek. Het Gouden Penseel is de jaarlijkse prijs voor het mooist geïllustreerde oorspronkelijk Nederlandstalige kinderboek. Aan beide prijzen is een geldbedrag van 2000 euro verbonden.

De Kinderboekenweek begint op woensdag 6 oktober en eindigt op zondag 17 oktober. Het thema is ’Worden wat je wil’, waarmee de organisatie wil benadrukken dat kinderen alles moeten kunnen worden wat ze willen, van astronaut tot YouTuber. De week wordt geopend op basisschool de Molenwiek in Haarlem.

(ANP)