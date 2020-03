JA, ik wil best, maar….

Scarlett Johansson en Colin Jost. Ⓒ Hollandse Hoogte

Dit heeft zelfs SYLVIE MEIS nooit eerder meegemaakt: een bruiloft moeten afzeggen door iets waar zijzelf niets aan kan doen! Zoals PRIVÉ eerder vaststelde, is de kans klein dat de diva deze zomer de bruid is. En zij is bepaald niet de enige in de showbizz die af moet zien van haar voorgenomen huwelijk. Het is weliswaar niet het ergste van wat er nu speelt, maar voor deze bruiden is het natuurlijk niets minder dan een drama…