Jacqueline Govaert en Jaap Reesema nieuw in songfestivalcommissie

„Het voor het eerst horen van een goed liedje dat goed gezongen wordt heeft iets magisch. Ik kijk er erg naar uit om, samen met de andere commissieleden, naar de inzendingen te luisteren en daar de perfecte song tussen te vinden”, laat Govaert weten. Volgens AvroTros brengen de Krezip-zangeres en Reesema „een schat aan waardevolle kennis en ervaring mee” en staan ze beiden „in contact met een scala aan Nederlandse artiesten en producers waardoor de muziekindustrie breed vertegenwoordigd is.”

„De kans om mee te werken aan het creëren van groot, internationaal succes voor een Nederlands product vind ik echt heel tof”, licht Reesema toe. „Kijk naar de winnende song Arcade van Duncan Laurence. Die heeft inmiddels meer dan 1 miljard Spotify-streams, ongekend! Dat kan het Eurovisie Songfestival doen voor een song en voor een artiest. Ik ben ervan overtuigd dat we in Nederland genoeg talentvolle, creatieve mensen hebben om de winst nog een keer te pakken en ga mij voor 100 procent inzetten om dat voor elkaar te krijgen.”

Armin van Buuren

Volgens commissievoorzitter Van de Nieuwenhuijzen hebben „vele onbekende en bekende artiesten” zich al gemeld om Nederland te vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival dat volgend jaar in Zweden wordt gehouden. Andere geïnteresseerden kunnen zich nog tot 30 september inschrijven. De selectiecommissie hoopt uiterlijk medio december een definitieve keuze te maken.

Reesema was in 2021 nog in de running om de Nederlandse inzending te worden. Hij had toen een liedje met Armin van Buuren ingestuurd. De commissie koos echter voor S10.