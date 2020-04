Sofia Vergara (47) in stringfoto met nichtje (27)

Vooroverbuigend op het balkon tonen de Vergara’s, gehuld in matchende stringbikini’s, vol trots hun derrière. Bij de foto schrijft de Modern Family-ster, vertaald vanuit het Spaans: „Oud model uit ’72 en nieuw model uit ’92”, aangevuld met de hashtag #alwaystwinning.

Claudia, een dochter van Sofia’s overleden broer Rafael Vergara, wordt vanwege haar uiterlijk vaak vergeleken met haar beroemde tante.

Fans van de best betaalde actrice ter wereld strooien ondertussen met complimentjes, al lijken die vooral bedoeld te zijn voor Sofia. „Dus, wie is nou wie? Niemand die het weet”, schrijft iemand. Een ander laat weten: „Ze zien er allebei uit alsof ze zijn geboren in 1992.”