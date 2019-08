Bibian Mentel weer naar huis na risicovolle operatie

„Jaaaa, naar huis!!!”, schrijft een dolgelukkige Edwin. Hij vervolgt: „De wond geneest goed. De constructie zit goed vast en Bibian voelt zich naar omstandigheden goed. Maar nu al naar huis, dat hadden we nooit durven dromen. Heerlijk!! ❤️.”

Vervolgens laat hij weten dat ze thuis zal aansterken. „Hopelijk over 2 á 3 weken sterk genoeg om weer te starten met trainen voor Dancing with the Stars”, aldus Edwin.

Vorige week ging de snowboardster onder het mes, om een tumor te laten verwijderen. Er kleefden veel risico’s aan de operatie, omdat er kans was op een dwarslaesie. Ook zorgde het gezwel in haar nek vlakbij haar hersenen en waar haar ademhaling geregeld wordt voor extra risico.