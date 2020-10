Giel Beelen mist eigen radioshow door kapotte telefoon

De Telegraaf probeerde een reactie bij Giel te halen, maar dat ging dus niet. BnnVara was wel bereikbaar en kwam met de volgende verklaring: „Giel zijn telefoon liet hem vorige week al in de steek, en heeft het vannacht helemaal begeven. Hierdoor heeft hij tot zijn spijt zijn show niet kunnen presenteren, wat we erg vervelend vinden voor zijn luisteraars.”

BnnVara liet verder weten de situatie met Giel vandaag te bespreken. Over de inhoud van het gesprek doet het mediabedrijf geen mededelingen.

De radio-dj begon begin oktober met het presenteren van de nachtshow (van 4.00 tot 6.00 uur) op NPO Radio 2 nadat hij was overgestapt van Radio Veronica, waar hij de ochtendshow presenteerde.