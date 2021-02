’Spleetogen trekken’ in WIDM raakt Sanne Kraaijkamp: ’Doet pijn’

Op Facebook legt ze uit waarom het gebaar haar zo raakt. Ze vertelt dat ze, doordat haar opa in China geboren is, zij ’een kwart Chinees’ is. Als kind werd Sanne Kraaijkamp daarmee gepest. „En niet een beetje gepest. Maar heel erg. Niet alleen omdat mijn vader een bekende acteur was, Niet alleen omdat ik in andere kleren liep of anders praatte. Maar ook omdat mijn Opa vies was...want mijn Opa was een poep Chinees en dus was ik Sanne Panne Poep Chinees. Tot de dag van vandaag doet dat pijn. Ik lach er altijd om en schud het van me af maar het doet wel pijn.”

Ze schrijft dan ook: „Gister was er WEER iets op tv met mensen die denken dat spleetogen trekken normaal is....dat IS niet normaal....dat is racisme! Dat doet mensen pijn.”

Op Twitter zijn er een paar die zich ook tegen het gebaar uitspreken. Zo vraagt iemand zich af ’in welke wereld dit oké is’. En een ander meent dat ’dat spleetogengebaar natuurlijk sowieso nooit gemaakt had moeten worden’ en het er anders ’zeker ook wel uitgeknipt’ had gekund. Rocher, hoofdredacteur van Expreszo, stelt de betreffende deelnemers de vraag: „Hoe vinden jullie zelf dat het ging?” Hij voelt ’plaatsvervangende schaamte ten top’.

Rocher deelt de tweet van de musicalacteur Kok-Hwa Lie, die de redactie van het programma erop aanspreekt en zich afvraagt ’wat mijn internationale vrienden hiervan zullen vinden’.