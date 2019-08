Temptation-Megan verliefd op negentien jaar oudere stripclubuitbater

„Ik ben zo blij voor mijn dochter, ze heeft eindelijk rust gevonden”, zo vertelt ze aan Dag Allemaal. „Ik geef toe dat ik me in het begin ook zorgen heb gemaakt, natuurlijk. Een stripclubuitbater... Op welke manier kijkt zo iemand naar vrouwen, hé. Je denkt dan meteen aan ongure praktijken.”

Toen Vanessa hem voor het eerst ontmoette, verdewenen alle vooroordelen als sneeuw voor de zon. „Maxence is erg charmant en zó respectvol naar ons toe. Eigenlijk ben ik blijk dat Megan voor hem gevallen is. Liever een oudere man dan weer zo’n gast van begin twinitg die zich elk weekend lazarus drinkt.”

Maxence is niet bepaald van onbesproken gedrag. Hij is uitbater van twee stripclubs in Kortrijk en Oostende. In 2017 werd hij veroordeeld voor inbreuk op de sociale wetgeving. Hij kreeg een gevangenisstraf van zes maanden en een boete van 18.000 euro opgelegd.

Megan werd bekend toen ze samen met haar toenmalige vriend Kevin meedeed aan Temptation Island. De twee gingen nog tijdens het programma uit elkaar, nadat Kevin Megan als ’koekerond’ omschreef en zij vervolgens met verleider Joshua het bed indook.