Optreden Van Engelshoven op Uitmarkt wekt verbazing

Maar haar aanwezigheid op het openingsfeestje van het culturele seizoen viel niet bij iedereen in goede aarde. Veel kijkers merkten op dat Van Engelshoven zelf ook het podium opliep alsof ze snapte dat het demissionaire kabinet het afgelopen jaar niet veel gedaan heeft voor de theatermakers.

„Van Engelshoven kijkt een beetje bang. En dat snap ik wel. Wat een blamage”, aldus musicalster Bastiaan Ragas op Twitter.

Ook Francis van Broekhuizen, hoofdrolspeelster in The Sound of Music, wist niet wat ze zag. „Ik heb onze minister Van Engelshoven heel lang niet gezien of gehoord en ons kabinet heeft cultuur ongeveer om zeep geholpen en nu durft ze een prijs uit te reiken???? On-ge-loof-lijk!!!”, schrijft ze.