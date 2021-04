Relatie Jennifer Lopez en Alexander Rodriguez definitief voorbij

„We zijn tot de conclusie gekomen dat we beter af zijn als vrienden en we kijken er dan ook naar uit om onze relatie in die vorm voort te zetten”, vertelde het stel in The Today Show. „We zullen gewoon blijven samenwerken en ook op zakelijk vlak kunnen we blijven rekenen op elkaars steun. We willen vooral het allerbeste voor elkaar en onze kinderen.”

De breuk van het stel, dat sinds 2017 bij elkaar is en zich twee jaar later verloofde, werd vorige maand al breed uitgemeten in de Amerikaanse media. Toen liet zowel Lopez als Rodriquez weten dat er van die berichtgeving niets klopte. Wel verklaarden de twee dat er ’gewerkt wordt aan de relatie’. Bovendien werden geruchten over een mogelijke affaire van de honkballer met realityster Madison Lecroy naar het rijk der fabelen verwezen.

Jubileummaand

Afgelopen Valentijnsdag had de actrice en zangeres februari nog uitgeroepen tot ’jubileummaand’, omdat het stel ’meerdere hoogtepunten’ te vieren had. Zo sloeg de vonk over op 1 februari 2017 en was hun eerste date twee dagen later. „Februari is onze speciale maand. En sindsdien is er geen dag geweest dat we niet samen waren of elkaar spraken. Je blijft me aan het lachen maken.”

Lopez heeft met haar voormalige echtgenoot Marc Anthony de dertienjarige tweeling Max en Emme, terwijl de oud-speler van de New York Yankees met Cynthia Scurtis twee dochters kreeg: Natasha (16) en Ella (12).