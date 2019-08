Breaking Bad-film half oktober in Netflix

Er gingen al langere tijd geruchten over een filmvervolg op de hitserie. Bob Odenkirk, die advocaat Saul Goodman speelt in Breaking Bad en de spin-off Better Call Saul, verklapte vorige week opeens dat de Breaking Bad-film al opgenomen is. Dit is in stilte gedaan, verklapte hij.

Fans dachten dat de film pas in 2020 gepresenteerd zou worden. Het is onduidelijk of Bryan Cranston, die hoofdpersonage Walter White speelt in de serie, terugkeert in de film. Het lijkt er wel op dat Aaron Paul, die zijn maatje Jesse Pinkman speelde, terugkeert. In de korte trailer die Netflix heeft vrijgegeven, wordt besproken waar Jesse Pinkman zich momenteel bevindt.

Het lot van Pinkman bleef in het laatste seizoen van de hitserie onbekend.