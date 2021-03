Emmy uit Ik Vertrek: ’Ik ben echt niet de nieuwe MARTIEN’

Na hun onvergetelijke optreden in tv-hit Ik Vertrek, krijgen kasteelvrouw Emmy Postma en haar echtgenoot nu hun eigen programma bij Omroep MAX. Ⓒ AvroTros

Op Nieuwjaarsdag zagen bijna twee miljoen kijkers hoe de chaotische Ik Vertrek-deelneemster EMMY POSTMA haar droom probeerde te verwezenlijken in de Franse Dordogne. De 61-jarige Utrechtse gaf haar baan als verpleegkundige in het Wilhelmina Kinderziekenhuis op en kocht voor drie ton een vervallen kasteel. Echtgenoot RUTGER (70) zag er aanvankelijk weinig heil in, maar is daar inmiddels op teruggekomen. De ongetwijfeld hilarische avonturen van het stel zijn binnenkort te zien bij Omroep MAX.