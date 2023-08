Meghan viert 42e verjaardag tijdens etentje met Harry

Harry en Meghan, die vrijdag jarig is, konden op de kaart kiezen uit 24 pasta’s en risotto’s en diverse vlees- en visgerechten. Volgens Britse media is het restaurant een hotspot en komen er vaak bekende Amerikanen dineren. De eigenaar vertelde na afloop dat Harry en Meghan hadden „genoten.”

Of de hertogin van Sussex vrijdag ook nog plannen heeft, is niet bekend. Er wordt gefluisterd dat Meghan haar comeback zal maken op Instagram. Het echtpaar was eerst samen actief op sociale media, maar dat stopte nadat de twee in 2020 een stap terug deden binnen het Britse koningshuis en verhuisden naar de Verenigde Staten. Het account is nog wel actief, maar wordt sinds maart 2020 niet meer gebruikt.