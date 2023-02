Premium Het beste van De Telegraaf

35 Hollandse meesters uit de Leiden Collection Miljardair Thomas Kaplan leent ’Mona lisa’ van Rembrandt uit aan Hermitage

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Thomas Kaplan bij zijn grote trots: Rembrandts Minerva. „Hij was een revolutionair.” Ⓒ Jean-Pierre Jans

De Mona Lisa van de Leiden Collection. Dat is het doek Minerva in haar studeervertrek van Rembrandt, volgens Thomas Kaplan. De Amerikaanse miljardair, filantroop en gepassioneerd kunstverzamelaar kan nog altijd zijn ogen niet van haar afhouden. „Ze is een echte schoonheid. Toen ik haar voor het eerst zag in de kunsthandel van Otto Naumann kon ik niet geloven dat dit topstuk nog te koop en niet in museale handen was.”