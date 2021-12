Omstreden acteur Armie Hammer maakt het ’goed’ na vertrek uit kliniek

Het is niet duidelijk wanneer Hammer is vertrokken; ingewijden lieten zondag weten aan The Sun dat hij weer thuis is bij zijn gezin op de Kaaimaneilanden.

De 35-jarige acteur, onder meer bekend van de films The Social Network en Call Me by Your Name, liet zich in mei opnemen in een kliniek in Florida, kort nadat hij werd beschuldigd van onder meer seksueel misbruik.

Ook werd hij in verband gebracht met kannibalisme. De acteur ontkent alle verhalen, maar stapte naar aanleiding daarvan wel uit de film Shotgun Wedding.