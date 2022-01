Uslu praat woensdag met John De Mol over misstanden The Voice

Het onlineprogramma Boos kwam donderdag met een aflevering over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. Bandleider Jeroen Rietbergen stapte op nadat hij had erkend relaties van „seksuele aard” met vrouwen te hebben gehad die betrokken waren bij het programma.

De Mol zei over de onthullingen dat hij hoopt dat de ze „een voorbeeld zijn” en dat als slachtoffers „het ooit nog eens overkomt” ze geleerd hebben „onmiddellijk aan de bel te trekken en dit onmiddellijk te melden.” Vrijdag zei Uslu „misselijk” te zijn geworden van de berichten over het seksueel overschrijdend gedrag bij het programma en een gesprek erover te willen met „de omroepen en John de Mol.”

Maatschappelijke discussie

De Mol was tot en met 2019 eindverantwoordelijk voor het programma dat hij ooit zelf bedacht. Op zijn opmerkingen kreeg hij veel kritiek, onder meer via een advertentie van Talpa-vrouwen in het AD. In de paginagrote advertentie staat de tekst ’Beste John, het ligt niet aan de vrouwen’.

De mediamagnaat reageerde daarop dat hij het zichzelf aanrekent dat de cultuur binnen zijn bedrijf niet als veilig wordt ervaren en dat hij zich er „voor de volle 100 procent” voor gaat inzetten om dit te veranderen. „Ik sta open om hier meer over te leren met behulp van experts en de dialoog intern hierover aan te gaan. Ik hoop dat daarmee ook een bredere maatschappelijke discussie tot stand komt.”

Tegenover Boos-maker Tim Hofman deden negentien vrouwen hun verhaal over bandleider Jeroen Rietbergen, vijftien over een regisseur en er liggen twee aangiften tegen coach Ali B, waarvan een naar verluidt door een oud-kandidaat van het RTL-programma. Een van die aangiften is wegens verkrachting, zo vertelde de aanklaagster in de aflevering.