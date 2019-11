Noel Gallagher: elke tweet van Liam is nagel aan Oasis’ doodskist

„Het is vreemd gedrag voor iemand die een moord zou doen om mij op te laten bellen en te zeggen ’laten we het doen’ ”, zegt Noel The Big Issue het gedrag Liam en zijn wens om Oasis weer bij elkaar te krijgen. „Maar elke tweet die hij stuurt is weer een nagel aan de doodskist wat betreft dat idee. Als je ook maar even denkt dat ik samen met jou op een podium ga staan na alles wat je hebt gezegd, dan ben je echt een grotere fucking idioot dan je eruit ziet”, besluit Noel zijn tirade tegen zijn broer.

Liam zelf reageerde maandagochtend op Twitter op het interview van zijn broer. „Ik krijg van een afstandje het nieuws mee dat team NG (Noel Gallagher, red.) probeert om mij van Twitter af te krijgen omdat ze mijn tweets niet leuk vinden. Succes daarmee, jij kleine scheet”, schrijft hij cynisch.

De twee zijn al een tijdje niet ’on speaking terms’ na een hoop moddergooien over en weer. Hierbij zouden onder meer reacties van Liam op Noels vrouw, Sara MacDonald, de reden zijn.