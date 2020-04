Warner Bros. schudt filmkalender op vanwege corona

Zo verschijnt The Batman, met in de hoofdrol Robert Pattinson, nu pas op 1 oktober 2021 in de bioscoop. De film zou eigenlijk eind juni 2021 uitkomen. Ook onder meer The Sopranos-prequel The Many Saints of Newark, de Elvis Presley-biopic en King Richard over de vader van tennissters Venus en Serena Williams worden uitgesteld. Superheldenfilm The Flash krijgt juist een vervroegde release, van juli 2022 naar juni 2022.

Door het coronavirus ligt momenteel vrijwel de hele filmwereld stil. Niet alleen de productie staat op pauze maar ook een groot deel van de bioscopen is dicht.