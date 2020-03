Corey Feldman: ’Mijn leven is in gevaar’

In zijn documentaire My Truth: The Rape of 2 Coreys claimt Corey Feldman de ervaringen van hem en zijn beste vriend wijlen Corey Haim te delen. „We zijn beiden misbruikt als kinderen... hij is fysiek verkracht, ik emotioneel.” Feldman heeft het nooit aangedurfd de namen van de vermeende misbruikers te noemen, maar beloofde dat wel te doen in zijn documentaire.

Hij vertelt dat hij twee keer bijna is aangereden door een monstertruck nadat hij zich eerder op YouTube uitsprak, en hij werd al eens neergestoken. „We hebben talloze doodsbedreigingen gehad.” Feldman nam daarom ook 24/7 beveiliging voor zichzelf, zijn derde vrouw, zijn zoon en zijn ex-vrouw.

Sprakeloos

„Ik noem elke naam die ons heeft beïnvloed. En we hebben slachtoffers die over hun ervaringen vertellen. Die ene hoofdnaam waar iedereen op wacht... het is een naam die iedereen op de planeet kent.”

Die naam is wel gefluisterd aan de makers van The Wendy Williams Show. Gastvrouw Wendy Williams is dan ook een aantal seconden stil en lijkt emotioneel. „Je bent sprakeloos. Ik heb jouw nog nooit sprakeloos gezien”, reageerde Feldman. „Het is eng. Het is erg eng.” Williams reageerde daarop: „Ik ben bang voor jou. Je hebt alleen jij en je vrouw, tegen de wereld.”

Feldman vergelijkt de macht van de man met die van Harvey Weinstein. „Weet je hoe bang iedereen was om zijn naam uit te spreken? Het is dezelfde situatie.”

Feldman kon zijn documentaire bij geen enkele zender of streamingdienst kwijt en zendt deze daarom maandag uit op zijn eigen website. Hij betaalde de documentaire, die 300.000 dollar kostte om te produceren, uit eigen zak en nam ook een verzekering voor de film tegen juridische claims, die hem 1,3 miljoen dollar kostte. „Het kost me veel. En ik sta nu op het punt alles te verliezen, inclusief mijn leven en de veiligheid van mijn gezin.”

’Grote ster’

Eerder zei hij over de dreiging voor zijn leven: „Laat me heel duidelijk zijn. De man aan het einde van dit spoor, de grote ster over wie iedereen alles wil weten, bedreigde en bedreigt nog altijd zijn slachtoffers met de dood. Hij heeft een geschiedenis van gewelddadig gedrag. Iedereen die weet over wie ik praat, kan meerdere gerechtelijke dossiers vinden waarin mensen zeggen dat ze vreesden voor hun veiligheid nadat ze hem confronteerden.”