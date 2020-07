Advocaten Johnny Depp: ’Amber die zus mishandelt, hebben we op video’

Dat zei Johnny’s advocaat vrijdag in de rechtszaak die de acteur heeft aangespannen tegen The Sun vanwege een artikel uit 2018 waarin hij een ’vrouwenmishandelaar’ werd genoemd. Tijdens de zaak, die inmiddels al twee weken duurt, komen ook veel details over het huwelijk van Johnny en Amber naar boven. Amber beschuldigde haar ex-man in de rechtbank van mishandeling, terwijl Johnny zegt dat juist hij het slachtoffer was van huiselijk geweld. Beide kampen voerden allerlei voorbeelden aan om de rechter ervan te overtuigen dat de ander gewelddadig is.

Zo zei Ambers zus donderdag onder meer dat ze niet door haar is mishandeld. Na haar getuigenis kreeg het juridische team van Johnny - zo beweert advocaat David Sherborne - een video van een anonieme bron van het vermeende incident in handen.

Bekijk ook: Zus Amber Heard smeekte haar niet met Johnny Depp te trouwen

Ongeloofwaardig

Volgens Sherborne toont de video aan dat Whitney donderdag heeft gelogen in de rechtbank. „We werden gecontacteerd en ons werd uitgelegd dat Amber Heard een geschiedenis heeft van het aanvallen van mensen en deze video van haar zus Whitney is opgenomen kort nadat Amber haar had aangevallen. Whitney werd gefilmd terwijl mensen om haar heen opmerkingen maakten over de blauwe plekken op haar gezicht en lichaam”, zo zei de advocaat vrijdag.

De clip is volgens Sherborne erg belangrijk omdat Whitney als enige getuige is aangevoerd bij een vechtpartij tussen Johnny en Amber. Zij verklaarde donderdag te hebben gezien hoe de acteur zijn ex had geslagen en gestompt. Haar geloofwaardigheid is door de video in twijfel te trekken, vindt Sherborne.