Queen bevestigt: Harry en Meghan keren niet terug als royals

De koningin bevestigde aan Britse media dat het paar niet zou ’doorgaan met de verantwoordelijkheden en plichten die horen bij een leven in dienst van het volk’. Ze verliezen daarmee hun laatste officiële titels, hun militaire erebenoemingen en koninklijke beschermheerschap. Buckingham Palace laat in een verklaring weten dat ’iedereen bedroefd is om dit besluit’. Harry en Meghan ’blijven zeer geliefde leden van de familie’, voegt het paleis daaraan toe.

Harry heeft de afgelopen tijd verschillende gesprekken gehad met zijn de Queen over zijn rol in de familie. Naar aanleiding van die gesprekken heeft de koningin schriftelijk laten weten dat de wensen van Harry en Meghan niet te rijmen zijn met de verantwoordelijkheden en plichten die gepaard gaan met de taken van de werkende leden van het Britse koningshuis.

Het veelbesproken koppel legde vorig jaar maart al hun taken neer als senior royals om zelf hun inkomsten te verdienen in Amerika. Het plan was toen om hun beslissing na een jaar te evalueren. In Amerika hebben ze ondertussen lucratieve miljoenendeals met Spotify en Netflix afgesloten.

Royalty-watcher Wim Dehandschutter van Het Nieuwsblad besprak begin deze week de verschillende reacties op het nieuws dat Harry en Meghan in verwachting zijn van hun tweede kindje: