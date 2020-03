Na Rutte en koning: Dominee Gremdaat spreekt natie toe

„Ik wil graag de mensen een hart onder de riem steken”, laat Gremdaat weten. „Ik ga in op belangrijke zaken die de premier en de koning lieten liggen. Zoals tips om de tijd door te komen als je de hele dag thuis zit. Of de vraag hoe je omgaat met relatieproblemen in deze periode. Er zijn heel veel echtparen die het al niet gemakkelijk hadden en die het door deze ’sociale isolatie’ nog veel moeilijker krijgen.”

Het is de eerste maal in de geschiedenis dat Gremdaat op het YouTube-kanaal van Haenen de natie live toespreekt. De dominee deed overigens wel al vaker live bijdragen in NPO-programma’s als De Wereld Draait Door en Kopspijkers.

Fawlty Towers

Haenen verzorgt inmiddels ruim een week dagelijks uitzendingen op zijn YouTube-kanaal. Veel acteurs en tv-presentatoren hebben al aan de gesprekken meegewerkt, van Tony Neef tot Jeroen Pauw en van Beppie Melissen tot Humberto Tan. Haenen wil met de filmpjes enige relativering en vrolijkheid bieden tijdens de coronacrisis.

Het initiatief wordt ook ondersteund door Matthijs van Nieuwkerk en DWDD, die de zendtijd van de herhalingen aan het einde van de avond beschikbaar heeft gesteld voor Troost TV. Zo werden de afgelopen week oude uitzendingen van Love Letters en Spel Zonder Grenzen herhaald. André van Duin pleitte er vrijdag in DWDD voor binnenkort de twee series Fawlty Towers integraal uit te zenden in de zendtijd van Troost TV.