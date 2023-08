Fans dreigen elkaar te verdrukken, Billie Eilish staakt show

Billie Eilish heeft het optreden dat ze dinsdagavond gaf in Londen enkele keren moeten onderbreken omdat fans in de problemen raakten. Volgens muziekwebsite NME was het concert in een kleine zaal en waren de kaartjes binnen een mum van tijd uitverkocht. Er ontstonden problemen toen fans elkaar probeerden te verdringen voor het podium.

Ⓒ Getty Images