Hi-de-Hi!-actrice Ruth Madoc (79) overleden

Madoc moest eerder deze week stoppen met de theatervoorstelling Aladdin, nadat zij met spoed in het ziekenhuis werd opgenomen. De actrice stelde op sociale media nog dat alles goed met haar ging. Zij speelde vrijwel jaarlijks mee in een grote kerstvoorstelling in Londen.

Hi-de-Hi! was een komedieserie over de belevenissen op een fictief zomerkamp, begin jaren 60. De titel verwees naar de ochtendgroet waarmee de kamperende jongeren elke dag werden begroet. Madoc was verder vooral bekend vanwege haar theaterwerk en haar rol als de moeder van Daffyd Thomas in de satirische serie Little Britain.