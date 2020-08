Weduwe jarige Kobe Bryant: ’Ik ben van binnen helemaal gebroken’

„Aan mijn lieve schat... Gefeliciteerd met je verjaardag. Ik hou van je en mis je meer dan ik ooit zou kunnen uitleggen. Ik wou dat Gigi en jij hier waren om jou te vieren! Ik wou dat Gigi en ik je favoriete eten of een verjaardagstaart zouden kunnen maken. Ik mis je dikke knuffels, je kusjes, je glimlach, je heerlijke lach”, schrijft Vanessa bij een foto van Kobe en haar.

„God, ik mis jullie allebei zo erg. Onze levens voelen zo leeg zonder Gigi en jou. Ik ben van binnen helemaal gebroken. Hoe graag ik ook wil huilen, ik tover een glimlach op mijn gezicht om de dagen van onze dochters een beetje meer te laten stralen.”

Vanessa schrijft ook dat ze boos is „dat zij niet eerst ging”. „Ik wilde altijd eerst gaan, zodat ik – hoe egoïstisch ook – ik deze pijn niet zou hoeven voelen. Jij had mij moeten missen. Gigi had hier met haar zussen moeten zijn. Ik had het moeten zijn.”

Ze besluit haar post met: „Bedankt dat je genoeg van me houdt om verschillende levens mee te vullen. In elk leven zou ik jou kiezen. Bedankt voor het laten zien wat echte liefde is. Bedankt voor alles. Ik hou nu van je, voor eeuwig en voor altijd.”

Kobe en Gianna kwamen op 26 januari van dit jaar, samen met zeven andere inzittenden, om bij een helikopterongeluk in Californië.