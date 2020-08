Programma Johnny de Mol met dementerende mensen verrast expert

De negen kandidaten, allemaal zonder ervaring in de horeca, gaan onder leiding van chefkok Ron Blaauw als restaurantmedewerker aan de slag. Dat leverde volgens Johnny de meest uiteenlopende situaties op. „Dan waren ze weer iets vergeten of wisten ze even niet meer wat voor ingrediënten bij een gerecht moeten”, somt hij op. „Dit programma is echt met een lach en een traan. Dat wisselde elkaar soms in rap tempo af.”

De gemaakte fouten zorgen aan de ene kant voor pijnlijke momenten maar zijn aan de andere kant vaak ook gewoon grappig, ook voor de deelnemers. Af en toe lachen is essentieel, zegt Johnny. „Op het moment dat je er om kan lachen, ben je de schaamte voorbij. Wij zagen dat ze stappen maakten als ze ook gewoon na tien keer dezelfde vraag stelden. Dat is natuurlijk heel knap als je dat kan.”

Lastig evenwicht

Dat beaamt ook gezondheidszorgpsycholoog en hoogleraar Marjolein de Vugt van het Maastricht UMC+, die als expert aan het programma is verbonden. „Het is soms een lastig evenwicht tussen verdriet omdat iets niet lukt en plezier om een grappige vergissing. Doordat de deelnemers zelf ontzettend veel humor inbrachten, ontstond eigenlijk ruimte om fouten te mogen maken”, zegt ze. „Humor is een goede manier om met spanning om te gaan of met moeilijke momenten. Daarom staat het plezier op de voorgrond en is het ook niet alleen een heel moeilijk of zwaar onderwerp.”

Marjolein hoopt dat Restaurant Misverstand het beeld van dementie kan veranderen en dat er meer mogelijkheden komen voor mensen met dementie en dat bedrijven of stichtingen inspiratie opdoen hoe ze ermee kunnen omgaan. „Dit programma laat zien dat je wel degelijk meetelt”, stelt ze. Als expert werd zelfs zij verrast door de uitkomst. „Ik was in het begin sceptisch. Zouden ze het wel aankunnen? Ik heb onderschat wat er allemaal nog kan. Als er maar de juiste ondersteuning is.”