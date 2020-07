Giel Beelen en Jeroen van Inkel naar Radio 2

„YES YES YES! Zo ontzettend dankbaar. Begin van dit jaar besloot ik om meer m’n hart te gaan volgen. Maar dit had ik niet durven dromen! Naar het grootste radiostation van Nederland.. NPO Radio 2 met legendes als Rob Stenders, Jeroen van Inkel als collega’s. Zo fijn om weer thuis te komen”, schrijft een dolenthousiaste Giel op Instagram. „De magie is terug vanaf 5 oktober. Elke werkdag op de plek waar het ooit begon: van 4 tot 6. De laatste avondshow en de vroegste ochtendshow. ECHT HEEL EXCITED en HEEL VEEL ZIN IN!”

Eerder liet Giel weten dat Radio Veronica zijn contract met iets minder dan een jaar, tot volgend jaar augustus, wilde verlengen. Zelf twijfelde hij echter nog of hij dat zelf ook moest doen. De laatste weken klonken steeds vaker geruchten dat de dj mogelijk aan de kant zou worden geschoven nu er bij Talpa wordt gesneden in de radiotak.

In een reactie laat Radio Veronica aan De Telegraaf weten: „Op 1 oktober loopt het driejarige contract van Giel Beelen bij Radio Veronica af. In overleg met Giel is besloten om dat niet te verlengen. Hij gaat elders een nieuwe uitdaging aan. We zijn Giel dankbaar voor drie jaar ochtendradio bij Radio Veronica en zijn bijdrage aan het muziekprofiel van de zender ’WE LOVE MUSIC’. We wensen hem veel succes in zijn verdere carrière. Binnenkort wordt bekendgemaakt wie Giel vanaf oktober opvolgt in de ochtend bij Radio Veronica.”

Beelen maakte jarenlang een ochtendprogramma voor 3FM. In 2016 kwam daar, na twaalf jaar, een einde aan en maakte hij een paar avondprogramma’s op de publieke zender. Sinds 2017 presenteert Beelen de ochtendshow op Radio Veronica.

Jeroen van Inkel

De programmering van NPO Radio 2 en NPO Radio 5 wordt vanaf oktober op een flink aantal punten vernieuwd. „We willen onze luisteraars blijven verrassen. NPO Radio 2 en NPO Radio 5 doen het geweldig en juist dan is het goed om te blijven prikkelen en te verfrissen”, zegt Peter de Vries, zendermanager van NPO Radio 2 en NPO Radio 5.

Jeroen van Inkel vertrekt bij NPO Radio 5 en Omroep MAX. De dj krijgt van zijn nieuwe werkgever BNNVARA een ochtendshow in het weekend op NPO Radio 2, zo heeft de NPO bekendgemaakt.

De 59-jarige Van Inkel is vanaf begin oktober elke zaterdag- en zondagochtend van 07.00 uur tot 10.00 uur de stem van Radio 2. Voor Omroep MAX presenteert Van Inkel nu op datzelfde tijdstip op doordeweekse dagen een programma op Radio 5.

Van Inkel maakte sinds 2018 een ochtendshow voor Radio 5. Daarvoor was hij onder meer te horen op Radio Veronica, Qmusic en Radio 538.

Bert Haandrikman vult straks het gat dat Van Inkel achterlaat. Hij gaat de nieuwe ochtendshow Goeiedag Haandrikman! maken voor Omroep MAX. Daniël Dekker, die eerder zijn vertrek aankondigde bij AVROTROS en Radio 2, krijgt op Radio 5 elke werkdag een lunchprogramma.