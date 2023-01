SBS 6 geeft nieuwkomer Kalvijn tweede talentenjacht

Een talentenjacht is alles behalve nieuw, maar de makers van The talent scouts geven wel een draai aan het beproefde format. Zo draait alles om het verbeteren van de aanstormende talenten, zelfs de 25.000 euro die de winnaar krijgt is alleen daarvoor bedoeld.

De vijf scouts zijn dj Nicky Romero, rapper Donnie, artiesten Flemmig en Tabitha en Angela Groothuizen, de grande dame van de Nederlandse talentenjacht. Tijdens diverse auditierondes gaan de scouts onderling de strijd met elkaar aan om veelbelovende artiesten in hun team te krijgen. Iedere scout heeft 5000 euro die ze kunnen inzetten om een deelnemer over de streep te trekken.

Nicky Romero, Flemming, Angela Groothuizen, Tabitha en Donnie zijn de Talent Scouts. Ⓒ SBS/William Rutten

Pinkpop

Een andere noviteit bij The talent scouts is de hoofdprijs. Naast 25.000 euro aan prijzengeld mag de winnaar ook optreden op Pinkpop. Het publiek bepaalt wie uiteindelijk in Landgraaf het festivalpodium mag betreden. De winnende scout krijgt daarnaast een mooi bedrag voor een persoonlijk goed doel.

The talent scouts is het tweede grote programma dat Kelvin Boerma, zoals Kalvijn echt heet, als relatief onervaren presentator onder zijn hoede krijgt. Op vrijdag 24 februari beleeft hij zijn debuut bij de zender als het gezicht van de lang aangekondigde titel Avastars, een talentenjacht voor digitale alter ego’s. In 2021 presenteerde hij voor BNNVARA zijn eigen positieve praatprogramma De Kalvijn show. Op YouTube heeft Kalvijn ruim 1.33 miljoen volgers.

The talent scouts is vanaf vrijdag 7 april te zien bij SBS 6.