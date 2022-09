Koreaanse misdaadfilm ’Decision to leave’ is stijlvol moordmysterie

Wat: misdaad, drama

Regie: Park Chan-wook

Met: Park Hae-Il, Tang Wei, Go Kyung-Pyo

Vrijwel elke scène is een plaatje in deze misdaadthriller van de Zuid-Koreaanse cineast (Oldboy, The handmaiden). Knipogend naar Hitchcocks Vertigo en spelend met bijzondere camerastandpunten, spiegelingen en de focus van de lens, trekt hij ons de wereld in van detective Hae-Joon (Park Hae-Il). Die moet zien te achterhalen of de val van de klimmer wel een ongeluk was. Seo-Rae (Tang Wei) - de veel jongere, Chinese weduwe van het slachtoffer - lijkt namelijk niet al te rouwig te zijn om zijn dood. En dat is natuurlijk verdacht.

Hae-Joon worstelt met slapeloosheid en een huwelijk waaruit elke vonk verdwenen is. Zijn werk is altijd zijn houvast en zijn trots geweest, maar door zijn intensieve contact met Seo-Rae (Tang Wei) dreigt nu ook zijn professionele oordeel te vertroebelen. Of is zij werkelijk onschuldig en niet de femme fatale die deze neo-noir doet vermoeden?

Even lijkt Park Chan-wook zich te vergalopperen met de nogal gecompliceerde plot van Decision to leave en personages die er duidelijk minder toe doen. Toch weet hij zijn film uiteindelijk weer terug te brengen tot de kern: een melancholieke vertelling over liefde, verlangen en verlies, vermomd als moordmysterie.

✭✭✭ 1/2 (3,5 uit 5)