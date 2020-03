Zo reageren Tino Martin, Hans Kazan en Herman den Blijker op coronavirus

Hij hoorde in een café van een Amerikaan van de plannen van Trump om het hele land op slot te gooien. „Toen schrok ik even, want voor hetzelfde geld kan ik straks dertig dagen Amerika niet uit.” Net op tijd vloog Tino Martin terug naar Nederland. „Toen ik hoorde dat ik ook niet meer kon optreden, vroeg ik me echt even af: ’Wat ga ik nu vanavond doen’.” Een oplossing had hij echter al snel: „Misschien een filmpje kijken, met wat lekker eten en drinken erbij, want we zijn ook weer niet in rouw met zijn allen, we kunnen er nog wel een feestje van maken.”

Hans Kazan

Hans Kazan woont in Spanje en ervaart daar hoe de mensen winkels leegplunderen. „Om negen uur stond mijn schoondochter al in de winkel en die stuurde al een berichtje van ‘kijk nou eens!’. Rijen en rijen voor de deur, de mensen stormen naar binnen, plunderen alle schappen en gaan weer naar buiten toe. Op dit moment is zelfs de politie ingezet om te zorgen dat dat een beetje onder controle blijft. De situatie is zo serieus dat mensen niet meer hun huis uit mogen. […] Alleen voor de heel noodzakelijke dingen zoals boodschappen doen of voor de apotheek.”

Kazan was afgelopen week nog in Nederland voor optredens en zou eigenlijk komende week weer naar ons land afreizen. „Maar alles is geannuleerd, theaters, lezingen, alles weg.” Toch relativeert hij zijn omstandigheden. „Hoe vervelend het ook is dat mensen omzet verliezen, de weg niet meer op kunnen en niet meer naar elkaar toe kunnen, het is allemaal erg, maar het belangrijkste blijft de gezondheid van ons allemaal.”

Herman den Blijker

Herman den Blijker zag dertig procent van zijn omzet verloren gaan, maar de ondernemer zit niet bij de pakken neer. Hij laat Shownieuws weten soepjes te gaan verkopen, door die vanuit zijn restaurants aan de mensen mee te geven. „Aan de andere kant is het stiekem ook wel weer leuk: we gaan maar die soepen doe, ik heb hier grote kookketels staan, die gaan we in een bakje doen en meegeven. Stoofgerechten kunnen ook, dat is ook goed. Onze mensen zijn er, ik ga niet stilzitten.”