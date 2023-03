Dennis Schouten doet ook aangifte van bedreiging en smaad

„De stand van zaken nu. Er is vooralsnog niemand gearresteerd. Ook ga ik aangifte doen van bedreiging en laster en smaad”, deelt Schouten in zijn Instagram Stories bij een nieuwe foto van zijn gehavende gezicht. „Dank voor alle lieve berichten, ik ben erg boos/verdrietig. Ik wil graag rust en zal woensdag mijn verhaal doen bij Roddelpraat.”

Tekst loopt verder onder de foto.

Schouten maakte zaterdag bekend dat hij in zijn gezicht is gestoken met een mes in Aspen Valley in Enschede. Volgens hem gebeurde dat zonder reden. „Terwijl ik met een vriend van mij zat te praten aan de bar in afwachting van onze borrel. Ineens zat ik onder het bloed”, schreef de 27-jarige programmamaker. „Dit is de boete die je kennelijk moet betalen anno 2023 als je een mening hebt.”

De politie bevestigde het incident en doet onderzoek naar de mishandeling. Mensen die iets hebben gezien worden opgeroepen zich te melden als getuige.

Eerder incident

Dennis stelde vorig jaar zomer eveneens betrokken te zijn geweest bij een steekpartij. Hij zou toen volgens Shownieuws één van de twee gewonden zijn. Achteraf bleek dat er inderdaad een incident plaatsgevonden in het dorpshuis in Glanerbrug, maar dat Dennis toch niet een van de betrokkenen was. In een aflevering van Roddelpraat bood hij zijn excuses aan aan de slachtoffers van het incident.