Dit draagt Meghan bij de Invictus Games

Internationale media hebben al snel achterhaald van welke designer Meghans pak is: Valentino. Haar handtas is eveneens van Valentino. De hertogin van Sussex draagt daarbij witte pumps van Aquazzura. Een van haar accessoires die in het oog springt, is het Cartierhorloge dat ooit eens van wijlen prinses Diana was.

Ⓒ Getty Images

Toeval? Haar schoonzus, Catherine, droeg afgelopen maand tijdens het staatsbezoek aan de Cariben ook een wit pak. In tegenstelling tot Meghan, droeg de vrouw van prins William geen geheel wit ensemble. Zo had Catherine voor de gelegenheid een oranje shirt en matchende tas.