Ex-man Britney Spears heeft twijfels over curatorschap

Britney en Kevin waren van 2004 tot 2007 getrouwd en kregen hun kinderen in die periode. In 2008, nadat Britney publiekelijk een mentale inzinking kreeg, werd Jamie aangesteld als curator. Sindsdien heeft Kevin het voogdijschap over de jongens en mag Britney haar kinderen op gezette tijden zien. Volgens Mark Vincent Kaplan, Kevins advocaat, heeft dat diepe sporen achtergelaten bij de jongens.

„Kevin voelt dat er altijd een derde partij is die de boel in de gaten houdt. Nu de jongens ouder worden en zelf aangeven waar ze willen zijn en wanneer, krijgt dit hele curatorschap wat meer gewicht. Het is natuurlijk niet zo dat de kinderen kunnen bepalen wat er gebeurt, maar Kevin en Britney zitten helemaal op een lijn wat betreft hun opvoeding en veiligheid.”

Hoewel Jayden en Sean tijd doorbrengen met Britney, laat Kaplan weten dat Kevin hen graag meer samen zou willen zien. „Maar ze hebben nou eenmaal te maken met de regeling die destijds is afgesproken en daar kan ook Kevin helaas niets aan veranderen, hoe graag hij dat ook wil.”

In 2019 vroeg Federline een tijdelijk omgangsverbod aan tegen Jamie, nadat hij zich agressief gedragen zou hebben tegenover Jayden en Sean. Dat verbod werd toegekend en volgens Kevins advocaat is die zaak inmiddels opgelost.