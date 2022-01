’Billie Eilish en Ye op Coachella’

Eilish is de tweede hoofdact die is geboekt voor Coachella. Enkele maanden geleden werd bekend dat ook Swedish House Mafia zal optreden op het festival.

De kaartjes voor het festival, dat verspreid over twee weekenden plaatsvindt, zijn uitverkocht. Coachella is met 125.000 bezoekers per dag het grootste muziekfestival van Noord-Amerika.

Coachella vindt vooralsnog na twee jaar afwezigheid weer plaats in april. In 2020 werd het festival eerst uitgesteld en toen afgeblazen vanwege het coronavirus. Toen waren Travis Scott, Frank Ocean en Rage Against The Machine aangekondigd als hoofdacts. Travis Scott zou vanwege de tragedie op zijn festival Astroworld van de lijst zijn gehaald, ook Rage Against the Machine staat niet meer op het programma en Ocean is al vastgelegd voor Coachella 2023.

Variety meldde vorige maand dat Travis Scott hoogstwaarschijnlijk niet meer zou optreden op Coachella vanwege de gebeurtenissen op zijn festival Astroworld, waar door gedrang tien mensen om het leven kwamen. Tegen de rapper en andere organisatoren lopen verschillende rechtszaken van slachtoffers en nabestaanden.