Dankzij Sigrid blijft Noorwegen meedoen op wereldniveau Michelle David laat de zon schijnen

Michelle David & The True-tones (v.l.n.r. Onno Smit, Michelle David, Paul Willemsen en Bas Bouma (drums). Ⓒ ANP/HH

Bekend werden ze als The Gospel Sessions, maar inmiddels heet de begeleidingsband van Michelle David The Tru-tones. Hoe klinkt hun nieuwe album Truth & Soul? En wat bakt de Noorse Sigrid ervan op haar tweede plaat How to let go?