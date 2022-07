Amerikaanse sterren ’cancelen’ nationale feestdag om abortusrecht

Katy Perry refereert op Twitter aan haar hit Firework uit 2010, die vaak gezongen wordt in relatie tot de Amerikaanse feestdag. „Baby you’re a firework” is een 10, maar vrouwen in de VS hebben minder rechten dan een sterretje”, schrijft de zangeres cynisch.

Op Instagram delen de Kardashian-zussen Kim en Kourtney in hun Story allebei een plaatje dat ook door veel anderen wordt geplaatst. ”4th of July is gecanceld vanwege een gebrek aan onafhankelijkheid”, is de boodschap die door „vrouwen in het algemeen” is ondertekend.

Actrice Jessica Chastain deelt op Instagram een foto van zichzelf waarop ze haar middelvingers opsteekt. „Vrolijke Onafhankelijkheidsdag van mij en mijn reproductieve rechten”, schrijft ze bij het plaatje. Het woord „onafhankelijkheid” heeft de actrice in haar bericht tussen aanhalingstekens geschreven.