Polonaise en moshpit tijdens Beethoven op Lowlands

Naar schatting woonden een kleine tienduizend mensen het concert van het Noord Nederlands Orkest bij op het jaarlijkse popfestival in de Flevopolder.

Het optreden raakte bij iedereen een snaar. Dat had er om te beginnen mee te maken dat het orkest eindelijk op het drukbezochte festival stond. Twee keer eerder ging een optreden op Lowlands niet door. Een keer door corona, de tweede keer omdat de Belgische artiest Stromae extra tijd nodig had voor de opbouw van het podium. Je zag de ontlading bij de fans in het publiek, nadat de dirigent opkwam om de bezoekers te trakteren op een uurtje Beethoven.

Het welkom was hartverwarmend. De voorste rijen waren bij de les en zweepten de rest op met enthousiaste dansbewegingen. Dat was bij de bezoekers de aanzet om er een feest van te maken. Het werd uitzinnig. Luidkeels werd het hoogtepunt van de Negende Symfonie door duizenden mensen meegezongen. Hier kan je niet anders dan emotioneel van worden. Zo ook het orkest, dat het publiek uiteindelijk trakteerde op een toegift: een 12 inch-uitvoering van de symfonie.