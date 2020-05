Hof deelt foto’s van jarige prins Charlotte als weldoener

Zoals vaker zijn de foto’s door moeder Catherine gemaakt. Op de foto’s is onder meer te zien hoe Charlotte eerder deze maand voedselpakketten uitdeelde aan geïsoleerde gepensioneerden uit de buurt. Ze had het gezin van tevoren mee helpen inpakken op Sandringham. Het gezin zou 2,5 uur bezig zijn geweest met het rondbrengen van de pakketten.

Op het eerste gezicht lijkt het meisje met haar donkere haar ontzettend op haar moeder, maar haar glimlach heeft ze dan weer overduidelijk van haar vader. Op Twitter wordt ze zelfs een kopie van haar overgrootmoeder, koningin Elizabeth, genoemd. „Wow! Koningin Elizabeth kijkt waarschijnlijk naar haar en zegt: ’Dat is mijn spiegelbeeld’. Prachtig!”, luidt een van de vele reacties.

Ⓒ ANP

Het prinsesje werd op 2 mei 2015 geboren in het St. Mary’s Hospital, het ziekenhuis waar ook haar grote broer George (6) en kleine broertje Louis (2) werden geboren. Twee dagen later werd haar naam Charlotte Elizabeth Diana bekendgemaakt. Charlotte gaat, net als haar grote broer, naar de Thomas’s Battersea-school in Zuidwest-Londen.