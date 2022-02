Take That-ster Mark Owen maakt comeback

„Mark heeft wat vrije tijd gehad tijdens de pandemie, terwijl de mannen van Take That een pauze hadden ingelast om na te denken over wat zij hierna willen doen”, vertelt een insider aan The Sun. „Mark heeft een aantal nummers geschreven en ze klinken best goed.”

Naar verwachting beklimt de zanger in juni bovendien alweer het podium. „Het is nog erg vroeg om te zeggen, maar hij zal waarschijnlijk optreden tijdens het Isle of Wight Festival en speelt met het idee van een nieuwe soloplaat. Nog niets staat vast, maar aangezien hij de afgelopen twee decennia om de tien jaar een solo-album heeft uitgebracht, voelt het nu als een mooi moment om er weer over na te denken.”

Het ziet er dus naar uit dat er een drukke periode voor Mark aanbreekt. Niet alleen zijn solocarrière zou nieuw leven in worden geblazen, ook Take That lijkt zich klaar te maken voor een herstart. „Het is een tijd geleden sinds we in 2019 een pauze namen. Ik ben nu klaar om terug te keren naar mijn dagelijkse baan. Deze groep is gewoon echt helemaal mijn ding”, vertelde Gary Barlow afgelopen november nog aan The Sun. „We hebben een mooi planningsjaar in 2022. Ik denk niet dat we iets uitbrengen of gaan touren, maar het volgende jaar, 2023, wordt een groot jaar voor Take That.”