Acteerdebuut voor Duitse voetballer Kimmich (27)

In Hackl, zoals de aflevering heet, speelt Kimmich de besnorde fitnesstrainer Kenny. Veel hoeft de international niet te doen. Hij heeft slechts één regeltje tekst, zei producent Cornelius Conrad. Kimmich heeft zijn bijdrage vorig jaar al opgenomen.

Kimmich, bij Bayern ploeggenoot van de Nederlanders Daley Blind en Ryan Gravenberch, is een groot fan van Tatort.

Tatort wordt sinds de jaren zeventig in Duitsland uitgezonden. In Nederland is de krimi ook populair. De TROS zond jaren afleveringen uit van de serie. De Nederlandse scenarioschrijver Chiem van Houweninge, bekend van series als Zeg ‘ns Aaa en Oppassen, werkte tussen 1982 en 1991 mee aan de reeks. In Tatort speelden al verschillende Duitse voetballers en coaches gastrollen, onder wie Berti Vogts, Oliver Bierhoff en Joachim Löw.