Nederlandse dj scoort wereldhit met Koreaanse superster

Hyoyeon, ook wel Hyo genoemd. is enorm populair onder de jongeren in Azie, maar ze lijkt haar fanbase uit te breiden naar ver buiten dit continent. Dat blijkt mede uit het nu al grote succes van Sober. Zo kwam de single op nummer één binnen in Taiwan, Hong Kong, Singapore, Thailand en de Filipijnen, maar ook in Litouwen, Saoedi-Arabië en Guatamala.

Ummet Ozcan (l) en Hyoyeon (r)

Sober is de eerste solo-single van Hyo. Ze is normaal te zien en horen als zangeres van de immens populaire Koreaanse meidengroep Girls’ Generation. Hun videoclips zijn op YouTube al ruim 1,25 miljard keer bekeken. De Nederlandse dj Ummet Ozcan werkte eerder samen met onder andere Armin van Buuren, Calvin Harris, Dimitri Vegas & Like Mike en Tiësto.

Ozcan trok hierdoor de aandacht van het grootste muzieklabel uit Korea, waarna hij werd benaderd voor de samenwerking met Hyo.