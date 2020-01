’Prins Harry heeft veel last van mensen die over hem oordelen’

In de tv-special doet Figueras, een professionele polospeler uit Argentinië en ambassadeur van Harry’s stichting Sentebale, uit de doeken hoe het gaat met Harry sinds die eerder deze maand aankondigde een stap terug te doen in het Britse koningshuis.

„Ik sprak een paar dagen geleden met Harry”, zegt Figueras. „Hij heeft veel geleden onder alle dingen die hem zijn overkomen. Hij heeft veel last van mensen die over hem oordelen.” Figueras zegt dat hij de hertog van Sussex wel begrijpt. „Harry is vader, een man die probeert zijn welp en zijn leeuwin te beschermen tegen wat er maar nodig is.”

Ook zegt Figueras: „Hij is een geweldige man, een man waar zijn moeder Diana trots op zou zijn.” Harry heeft alle recht op privacy, vindt Figueras. „Want als er duizend paparazzi voor je huis in Canada staan te wachten om een foto te kunnen maken van je zoon, is dat niet erg normaal.”

Prins Harry werd vorige week herenigd met zijn vrouw Meghan en zoon Archie in Canada. Het echtpaar verdeelt tegenwoordig de tijd tussen Canada en Engeland.