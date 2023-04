Aaron Carter verdronken na inhaleren perslucht en drugsgebruik

De doodsoorzaak van zanger Aaron Carter is na vijf maanden bekend geworden. Volgens Amerikaanse media staat in het autopsierapport dat de zanger in bad is verdronken nadat hij perslucht had geïnhaleerd en medicijnen had gebruikt. De lijkschouwer zegt dat het gaat om een ongeluk.