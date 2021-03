Catherine lanceert boek met foto’s coronacrisis

Volgens de vrouw van prins William brengen de foto’s in het boek de gevolgen van de pandemie goed in beeld. „Voor mij zit de kracht van de foto’s in de aangrijpende en persoonlijke verhalen die erachter zitten”, aldus de hertogin in de introductie van het fotoboek. Zo zijn op de foto’s werknemers uit de zorg te zien, maar ook mensen die geïsoleerd van hun familie en vrienden leven.

Het initiatief van Hold Still is vorig jaar ontstaan. Samen met de National Portrait Gallery nodigde de hertogin mensen uit om portretten in te sturen die ze in de eerste lockdown hebben gemaakt. In totaal kregen zij ruim 31.000 foto’s binnen, waarvan 100 beelden de selectie voor het fotoboek hebben gehaald. Deze foto’s waren eerder ook in een onlinetentoonstelling te zien.

Met de selectie wil Catherine een ’blijvend verslag’ maken van de gevolgen van de pandemie op de mensen in het Verenigd Koninkrijk. „We kunnen nu fysiek niet samen komen, maar deze foto’s herinneren ons eraan dat wij als families, gemeenschappen en natie elkaar nodig hebben, meer dan we ooit eerder hebben gerealiseerd.”

Hold Still: A Portrait Of Our Nation is vanaf 7 mei te verkrijgbaar in de Britse boekhandels. De opbrengst van het fotoboek wordt verdeeld tussen verschillende Britse projecten die zich inzetten voor mentale gezondheid en kunst, en The National Portrait Gallery.