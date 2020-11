’Luisteren met je ogen’ in Museum Voorlinden

Verzamelaar Joop van Caldenborgh met keu bij het werk van Céleste Boursier-Mougenot, die van een kapotte vleugel een wonderlijk biljart maakte. Ⓒ Foto’s Lidian van Megen

„Een goede kunstenaar, daar is wat mis mee. Die denkt per definitie out of the box. Iets dat ik als zakenman nog moest leren”, stelt Joop van Caldenborgh. De bekende chemicus, collectioneur en oprichter van Museum Voorlinden vierde onlangs zijn tachtigste verjaardag.