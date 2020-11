Roxeanne Hazes haalde inspiratie uit burn-out voor Sinterklaasboek

In haar nieuwe sinterklaasboek, dat onderdeel is van een trio sinterklaasboeken van BN’ers Gordon en Maxime Meiland, staat mentale gezondheid daarom centraal. „We moeten het bespreekbaar maken dat het leven niet altijd bestaat uit ups, er zijn genoeg downs”, aldus de zangeres die vorig jaar zelf in een burn-out raakte. Juist een kinderboek was voor haar ’een fijne ingang’ om dit aan de kaak te stellen.

Mozaïeken

In Sint wordt een drummer voelt de sint zich sip en dreigt hij zijn verjaardagsfeestje daarom af te blazen. De pieten gaan daarom op zoek naar een hobby om hem een beetje op te fleuren. „De pieten halen van alles uit de kast. Ze laten hem koken, knutselen en moppen tappen”, vertelt Hazes. Maar uiteindelijk komt Sinterklaas erachter dat hij een enorme muziekliefhebber is en gaat hij drummen.

Muziek is voor de zangeres ook een belangrijke uitlaatklep, maar hobbyen doet ze ook graag. „Het is heel fijn om soms even iets anders te doen.” Zo pakte Roxeanne de afgelopen tijd onder meer mozaïeken op. „Het hele huis lijkt een groot atelier met alleen maar teringzooi”, waarschuwt ze. „Maar je knapt er wel echt van op!”

Spannend

Toen Hazes gevraagd werd voor het Sinterklaasboekje wilde ze gelijk een ding kortsluiten. „Geen Zwarte Pieten, daar ben ik heel duidelijk in”, zegt Hazes. „Ik wilde een boek waarin de pietjes gewoon pietjes zijn. Daar waren zij het mee eens. De uitgever doet dat al jaren niet meer.”

Het verbaasde Hazes hoe spannend ze het verhaal van het Sinterklaasboekje mocht maken. „Ik dacht aan mijn eigen zoontje Fender, die is twee. Bij hem hoef ik echt niet aan te komen met dat Sint niet aan zou komen dit jaar, omdat hij niet lekker in zijn vel zit. Dat zou hij veel te heftig vinden”, zegt ze. Ondanks dat kan ze niet wachten haar Sinterklaasboek aan Fender voor te lezen. „Hij vindt het vast heel erg leuk.