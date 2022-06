Zo neemt steenrijke familie Leviev wraak op The Tinder Swindler

Premium TV

Trio-drammer afgestraft in Temptation island: potje ’wraakseks’

Met de eindstreep in zicht, is er eindelijk vuurwerk in Temptation island: love or leave. Eén stel lijkt weer ongeschonden samen te komen, in de andere drie relaties wordt over de schreef gegaan. Daarbij kent dit seizoen nu een waanzinnige wending: om de vingers bij af te likken!