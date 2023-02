Police Academy-acteur George R. Robertson (89) overleden

Robertson speelde de rol van Hurst voor het eerst in 1984. Hij bleef de franchise daarna trouw en verscheen ook in de vijf vervolgdelen. Alleen in het zevende en laatste deel, dat uitkwam in 1994, was Robertson niet te zien.

De acteur verscheen ook in een aantal kleine rollen in de films Airport (1970), Norma Rae (1979) en JFK (1991), die allemaal werden genomineerd voor een Oscar in de categorie beste film. Ook speelde Robertson de rol van vice-president Dick Cheney in de tv-serie The Path to 9/11.